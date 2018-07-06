50 иностранцев выдворили из Курской области 

Административному выдворению подвергались граждане Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама и Индии
По информации пресс-службы УФССП России по Курской области, выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ, либо нарушение правил трудовой деятельности на территории РФ. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры — наложение штрафа, а также запрет въезда на территорию РФ в течение пяти лет.
С начала года курские судебные приставы сопровождали 50 иностранных граждан до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Административному выдворению подвергались граждане Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама и Индии.
В ближайшее время административному выдворению подвергнутся ещё 10 граждан, которые сейчас находятся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Курской области.