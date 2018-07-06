50 иностранцев выдворили из Курской области

Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Административному выдворению подвергались граждане Узбекистана Вьетнама и Индии

По информации пресс-службы УФССП России по Курской области, выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения являются нарушение сроков пребывания на территории РФ , либо нарушение правил трудовой деятельности на территории РФ. Также в отношении виновного лица применяются дополнительные административные меры — наложение штрафа, а также запрет въезда на территорию РФ в течение пяти лет.

С начала года курские судебные приставы сопровождали 50 иностранных граждан до пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации. Административному выдворению подвергались граждане Узбекистана, Молдовы, Армении, Грузии, Украины, Вьетнама и Индии.