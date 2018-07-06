Киев отправит украинцев в Крым с комфортом

Кабмин Украины выделил $4 млн на обустройство пунктов пропуска с Крымом

Правительство Украины приняло решение выделить $4 млн (105,98 млн гривен) на обустройство контрольно-пропускных пунктов "Каланчак" и "Чонгар" на границе с Крымом . Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

"Принятое правительством решение позволит улучшить условия пребывания граждан [на КПП] при пересечении административной границы, позволит предоставлять административные и транспортные услуги, создать комфортную сервисную зону, а также создать соответствующие санитарно-гигиенические условия", — пояснили в ведомстве.

Министр курортов и туризма республики Крым Вадим Волченко 18 июня сообщил, что граждане Украины составляют около 10% от общего туристического потока в Крым, и этот показатель продолжает расти. По данным минкурортов республики, ежегодно полуостров посещает около 800 тыс. украинцев.