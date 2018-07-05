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НАТО не готово считать Украину особым партнером
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НАТО не готово считать Украину особым партнером 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Русская Весна
Североатлантический альянс не готов пригласить Украину в программу для особых партнеров Enhance Opportunity Program. Об этом заявил глава представительства Украины при НАТО Вадим Пристайко в интервью, которое было опубликовано в четверг, 5 июля, передает портал «Вести».
По его словам, в этой программе сейчас участвуют пять стран и нет оснований считать, что Украина в ближайшее время пополнит их число.
«Готово ли НАТО сейчас пригласить Украину в эту программу? Нет. Трехлетний пересмотр эффективности программы завершился полгода назад. Все пять участников, а это Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция, приглашены к участию в ее работе и в дальнейшем. Мы участвуем в переговорах по этому вопросу. Не думаю, что эта работа будет завершена к саммиту», — сказал Пристайко.
Посол отметил, что эта программа на сегодня позволяет объединить вокруг НАТО клуб ближайших партнеров, которые по разным причинам не являются союзниками, но готовы тесно взаимодействовать, часто в технических вопросах, в ходе совместных операций и учений.
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