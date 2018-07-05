Ещё
Лукашевич заявил, что доклад ООН зафиксировал случаи нападения на СМИ на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич заявил, что доклад ООН зафиксировал случаи нападения на СМИ на Украине 

ТАСС 5 июля 2018
ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Доклад миссии ООН показал, что на Украине в 2018 году произошел 21 случай нападений на СМИ и 71 случай ограничений свободы слова. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой организации в Вене.
По его словам, проявления несогласия с политикой «майданных» властей Украины неминуемо подавляются, и особенно нетерпимы в Киеве к независимой журналистике.
"По данным доклада Наблюдательной миссии ООН в области прав человека, в 2018 году произошел 21 случай нападений на СМИ и 71 случай ограничений свободы слова на Украине. 26 июня украинские власти депортировали из страны и закрыли въезд на 5 лет приехавшим на конференцию по свободе и плюрализму СМИ российским журналистам Е. Примакову (ВГТРК) и П. Слиер ("Russia Today"). Под стражей за профессиональную деятельность по-прежнему находится журналист К. Вышинский", — обратил внимание Лукашевич.
В конце июня в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось, что на Украине увеличивается количество нападений на работников СМИ. Состоянием свободы слова в этой стране обеспокоена и ОБСЕ.
ТАСС: последние новости
СБУ: использование на украинской АЭС контрафакта могло привести к катастрофе Умер автор "Акта провозглашения независимости Украины" Крым остается у украинцев одним из популярных мест отдыха
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве44
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство93
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение