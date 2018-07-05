Лукашевич заявил, что доклад ООН зафиксировал случаи нападения на СМИ на Украине

По его словам, проявления несогласия с политикой «майданных» властей Украины неминуемо подавляются, и особенно нетерпимы в Киеве к независимой журналистике.

"По данным доклада Наблюдательной миссии ООН в области прав человека, в 2018 году произошел 21 случай нападений на СМИ и 71 случай ограничений свободы слова на Украине. 26 июня украинские власти депортировали из страны и закрыли въезд на 5 лет приехавшим на конференцию по свободе и плюрализму СМИ российским журналистам Е. Примакову ( ВГТРК ) и П. Слиер ( "Russia Today" ). Под стражей за профессиональную деятельность по-прежнему находится журналист К. Вышинский", — обратил внимание Лукашевич.

В конце июня в отчете Верховного комиссара ООН по правам человека говорилось, что на Украине увеличивается количество нападений на работников СМИ. Состоянием свободы слова в этой стране обеспокоена и ОБСЕ.