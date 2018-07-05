«Война как средство достижения собственных интересов». В ЛНР ответили на заявление Тимошенко

Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что готовы к предвыборным провокациям со стороны Киева.

Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил НСН, что для украинских кандидатов в президенты война является инструментом достижения личных интересов.

«Переговорный процесс у нас длится с сентября 2014 года, он называется Минским процессом. Украинская сторона всячески пытается заблокировать достижение любых договоренностей. Заявление Тимошенко можно расценивать только с одной точки зрения, что Украина вошла в жесткую фазу подготовки к предвыборной кампании, и никаких компромиссов между кандидатами уже не будет. Попытка втянуть в этот процесс войну как инструментарий говорит о полном пренебрежении людьми, которые живут на Украине. Тимошенко вместе с Порошенко нужно напомнить, что война продолжается уже 4 года, если они в Киеве вдруг об этом забыли. Тимошенко будет использовать все что угодно, а у Порошенко нет ни малейшей необходимости вести с нами переговоры о введении военного положения. Вводить он ее может только на территории оставшейся части Украины. На территории ДНР и ЛНР военное положение введено еще в мае 2014 года, к сожалению, мы в этом состоянии находимся уже 4 года», — сообщил он.

Без шансов. В ЛНР рассказали о нежелании Киева дать Донбассу особый статус Напомним, 27 июня этого года Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования конфликта между Донбассом и Украиной согласовала новый режим тишины с 1 июля. Ранее в беседе с НСН Родион Мирошник опроверг данные ВСУ, заявив, что они приписывают себе несуществующие «победы» в зоне конфликта.