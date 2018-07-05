Ещё
«Война как средство достижения собственных интересов». В ЛНР ответили на заявление Тимошенко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Война как средство достижения собственных интересов». В ЛНР ответили на заявление Тимошенко 

Национальная Служба Новостей 5 июля 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что готовы к предвыборным провокациям со стороны Киева.
Президент Украины Петр Порошенко планирует начать эскалацию боевых действий в районах Донецкой и Луганской народных республик, заявила председателя фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Украины Юлии Тимошенко. Это будет сделано, по её словам, чтобы сорвать выборы главы государства, намеченные на 2019 год. Она призвала Порошенко отказаться от этого «крайне опасного» плана, который, по ее словам, уже начал реализовываться.
Советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник заявил НСН, что для украинских кандидатов в президенты война является инструментом достижения личных интересов.
«Переговорный процесс у нас длится с сентября 2014 года, он называется Минским процессом. Украинская сторона всячески пытается заблокировать достижение любых договоренностей. Заявление Тимошенко можно расценивать только с одной точки зрения, что Украина вошла в жесткую фазу подготовки к предвыборной кампании, и никаких компромиссов между кандидатами уже не будет. Попытка втянуть в этот процесс войну как инструментарий говорит о полном пренебрежении людьми, которые живут на Украине. Тимошенко вместе с Порошенко нужно напомнить, что война продолжается уже 4 года, если они в Киеве вдруг об этом забыли. Тимошенко будет использовать все что угодно, а у Порошенко нет ни малейшей необходимости вести с нами переговоры о введении военного положения. Вводить он ее может только на территории оставшейся части Украины. На территории ДНР и ЛНР военное положение введено еще в мае 2014 года, к сожалению, мы в этом состоянии находимся уже 4 года», — сообщил он.
Без шансов. В ЛНР рассказали о нежелании Киева дать Донбассу особый статус Напомним, 27 июня этого года Трехсторонняя контактная группа по вопросам урегулирования конфликта между Донбассом и Украиной согласовала новый режим тишины с 1 июля. Ранее в беседе с НСН Родион Мирошник опроверг данные ВСУ, заявив, что они приписывают себе несуществующие «победы» в зоне конфликта.
Национальная Служба Новостей: последние новости
На Украине озвучили «идеальный» план возвращения Донбасса Украина может остаться без питьевой воды Уголовное дело возбуждено на Украине после гибели военных на маневрах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве44
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство93
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение