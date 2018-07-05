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Власти Украины запретили еще четыре книги
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Власти Украины запретили еще четыре книги 

360tv.ru 5 июля 2018
Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) пополнил список запрещенных на Украине российских книг. Об этом сообщила газета «Известия».
Комитет считает, что содержание книг пропагандирует насилие, разжигает расовые и межэтнические войны, также провоцирует на совершение терактов.
В перечень попали: «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945–1955 годах» Олега Ракитянского, «Украина! А была ли Украина?» и «Кровавые слезы Украины» Анатолия Терещенко, «Происхождение украинского сепаратизма» Николая Ульянова.
Всего в списке находятся 184 книги, из них 178 российских изданий, информирует «Интерфакс».
Украинский политик заявил, что знания русского языка помогут в будущем Украине. «Всегда язык противника надо знать лучше», — прокомментировал экс-чиновник Евгений Червоненко.
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