Власти Украины запретили еще четыре книги

Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины (Госкомтелерадио) пополнил список запрещенных на Украине российских книг. Об этом сообщила газета «Известия».

Комитет считает, что содержание книг пропагандирует насилие, разжигает расовые и межэтнические войны, также провоцирует на совершение терактов.

В перечень попали: «Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945–1955 годах» Олега Ракитянского, «Украина! А была ли Украина?» и «Кровавые слезы Украины» Анатолия Терещенко, «Происхождение украинского сепаратизма» Николая Ульянова

Всего в списке находятся 184 книги, из них 178 российских изданий, информирует «Интерфакс»