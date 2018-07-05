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Депутат Рады опозорился в прямом эфире
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Депутат Рады принял Федерику Могерини за двух разных человек 

RT на русском 4 часа назад
Депутат Верховной рады Геннадий Ткачук в прямом эфире заявил, что Федерика и Могерини являются разными людьми, в то время как глава европейской дипломатии Федерика Могерини — это один человек.
Данное заявление он сделал в эфире «112 Украина».
Отмечается, что парламентарий при этом оговорился дважды: сначала он назвал девушку-политика «господином», а уже после «разделил» её на двух человек.
«Господин Могерини посол, представитель европейского сообщества на Украине, подчеркиваю, он заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине», — сказал он.
Когда ведущая поправила его и сказала, что Федерика является женщиной, он отметил «Да, Федерика — это госпожа. Но Могерини сказал, что сегодня на Украине идут тектонические сдвиги. Ну, я, может, перепутал, кто из них что сказал».
После этого журналистка вновь поправила депутата, сказав, что Федерика Могерини — это один человек. Ткачук попытался возразить ей, но его прервал другой участник дискуссии.
В декабре 2017 года президент Украины Пётр Порошенко во время своего выступления по случаю Дня дипломатии оговорился, назвав украинский режим подлым.
RT на русском: последние новости
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Комментарии30  Ещё 9 источников 
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