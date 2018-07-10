Ещё
В Совфеде рассказали о готовящейся на Украине «зачистке Донбасса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде рассказали о готовящейся на Украине «зачистке Донбасса» 

Национальная Служба Новостей 11 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенатор в эфире НСН заявил, что РФ не позволит разместить миротворцев на российской границе.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости «опечатать» часть границы с Россией. С такими словами он выступил во время пресс-конференции. Как утверждает украинский лидер, это единственный способ изменить ситуацию в Донбассе. Порошенко также призвал Россию «принять развёртывание многонациональной миротворческой операции» под эгидой ООН на всей территории ДНР, ЛНР и части российско-украинской границы, сообщает RT.
Экс-депутат Рады подтвердил «убийство Украины» повышением цены на газ Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что подобное размещение миротворцев приведёт к уничтожению всех, кто выступил на стороне самопровозглашённых республик.
«“Гениальное” заявление господина Порошенко. Как только граница будет запечатана, его батальон «Азов» начнёт зачистку территорий ЛНР и ДНР, уничтожение всех тех, кто выступал на стороне республик. Поэтому этот вариант Россия никогда не примет и никогда в жизни мы не позволим, чтобы миротворцы стояли на границе между непризнанными республиками и Россией. Миротворцы должны стоять на линии разграничения между ВСУ и силами самообороны ДНР и ЛНР. А всё остальное от лукавого», — считает сенатор.
По словам Владимира Джабарова, «это заявление является одним из многих, которые не имеют под собой никаких основ».
Ранее Киев неоднократно призывал Запад к остановке реализации «Северного потока — 2», сообщает Ura.ru. В конце мая он сравнивал строительство трубопровода с кормлением монстра. Порошенко подчеркнул, что этот проект «не имеет ничего общего с экономическими и частными интересами», а необходим только для подрыва единства Европы.
Национальная Служба Новостей: последние новости
СБУ предотвратила техногенную катастрофу на Южно-Украинской АЭС РПЦ: Вопрос автокефалии УПЦ МП будет решать русская церковь В Киеве придумали, как обойти запрет на вступление Украины в НАТО
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом38
Россиянам подарили надежду по выходу на пенсию918
«Они невероятно сильные»: с чем столкнулись дети в пещере20
На Украине прояснили неожиданное предложение для России135
Текущие правила оплаты отопления признали незаконными69
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение