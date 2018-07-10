В Совфеде рассказали о готовящейся на Украине «зачистке Донбасса»

Сенатор в эфире НСН заявил, что РФ не позволит разместить миротворцев на российской границе.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил о необходимости «опечатать» часть границы с Россией. С такими словами он выступил во время пресс-конференции. Как утверждает украинский лидер, это единственный способ изменить ситуацию в Донбассе. Порошенко также призвал Россию «принять развёртывание многонациональной миротворческой операции» под эгидой ООН на всей территории ДНР, ЛНР и части российско-украинской границы, сообщает RT.

Экс-депутат Рады подтвердил «убийство Украины» повышением цены на газ Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН заявил, что подобное размещение миротворцев приведёт к уничтожению всех, кто выступил на стороне самопровозглашённых республик.

«“Гениальное” заявление господина Порошенко. Как только граница будет запечатана, его батальон «Азов» начнёт зачистку территорий ЛНР и ДНР, уничтожение всех тех, кто выступал на стороне республик. Поэтому этот вариант Россия никогда не примет и никогда в жизни мы не позволим, чтобы миротворцы стояли на границе между непризнанными республиками и Россией. Миротворцы должны стоять на линии разграничения между ВСУ и силами самообороны ДНР и ЛНР. А всё остальное от лукавого», — считает сенатор.

По словам Владимира Джабарова, «это заявление является одним из многих, которые не имеют под собой никаких основ».