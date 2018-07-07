Украина рассказала о плане по возвращению Донбасса 

МИД «незалежной» предлагает начать возвращение Донбасса под контроль Киева с Горловки и Новоазовского района. Напомним, в настоящее время эти территории входят в состав Донецкой народной республики.
«Освобождаем эти районы, исходя из мощностей миссии. 3 тысячи человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — цитируют советника министра внутренних дел Ивана Варченко «Известия». Об этом он сообщил на семинаре «Стратегия восстановления целостности Украины». Кстати, эту стратегию назвали «механизмом малых шагов».
Иван Варченко отметил, что приступить к действиям можно будет лишь после того, как будет окончательно принято решения о полном освобождении Украины.
На Украине уточняют, что Варченко представил план министра внутренних дел Арсена Авакова. Согласно нему, миротворцы ООН и украинские пограничники должны взять под контроль территорию у линии соприкосновения, а затем Киев начнет постепенно занимать территории ДНР и ЛНР.
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