Киев определился с исходной точкой «деоккупации» Донбасса

Министерство внутренних дел Украины предлагает руководству страны начать реализацию плана «деоккупации» Донецкой и Луганской областей с наступления на Горловку и Новоазовский район Донецкой области. Об этом в пятницу, 6 июля, заявил советник главы МВД Иван Варченко , передает УНН.

По его словам, Киеву необходимо «вернуть победу на повестку дня». Подобного результата он предлагает добиться введением в Донбасс полноценной миротворческой миссии ООН

«Освобождаем эти районы, исходя из мощностей миссии ООН. Трех тысяч человек хватит, чтобы зайти в эти регионы», — уверен Варченко.

При этом он признал, что возвращения контроля даже над этими регионами Киеву удастся добиться только после принятия окончательного решения «о полном освобождении Украины». «Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги», — подчеркнул советник министра.

Варченко занимается представлением в регионах Украины стратегии возвращения Киеву контроля над Донбассом, о которой ранее говорил министр внутренних дел страны Арсен Аваков . По его задумке, Украине следует возвращаться на неподконтрольные территории постепенно и при помощи миротворческой миссии ООН. Как отметил Варченко, подобный подход позволит «каждой стороне конфликта выйти из него достойно».