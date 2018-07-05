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В ЛНР заявили, что силовики самовольно покидают позиции в Донбассе
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В ЛНР заявили, что силовики самовольно покидают позиции в Донбассе 

РИА Новости 5 июля 2018
ЛУГАНСК, 5 июл — РИА Новости. Украинские силовики на некоторых участках самовольно покидают позиции у линии соприкосновения в Донбассе, в том числе из-за плохого продовольственного обеспечения, заявил в четверг на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко
"В отдельных районах военнослужащие ВСУ продолжают оставлять передовые позиции. Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участвовать на стороне предавшего их правительства", — сказал Марочко.
По данным оборонного ведомства республики, очередной случай дезертирства военнослужащих ВС Украины произошел 2 июля в 1-м батальоне 72-й бригады в районе населенного пункта Троицкое, когда трое украинских силовиков покинули передовые позиции.
"Военной службой правопорядка проводятся мероприятия по поиску и задержанию беглецов", — отметил Марочко.
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