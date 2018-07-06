Идеальный сценарий для Украины: «мощный украинский солдат заходит в Москву»

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко поделился планами МВД по деоккупации Донбасса и назвал два идеальных сценария развития событий. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко во время презентации Стратегии деоккупации Донбасса «Механизм малых шагов» 5 июля сделал важное заявление.

«Для украинцев существует только два идеальных сценария развития событий на Донбассе. Первый — Россия добровольно отдает Крым, Донбасс, компенсирует все материальные убытки. Второй — мощный украинский солдат заходит в Москву. Понятно, что подобные сценарии желательны, но мы четко понимаем, что на вещи надо смотреть реально и такие блестящие сценарии оторваны от жизни. Все другие стратегии — это стратегии компромиссов. Когда Путина поймали на согласии привлечь миротворцев, начались торги, какое количество войск нам готовы предоставить. Мы предлагаем свой план и подчеркиваем международным партнерам, что готовы двигаться в пределах вашей готовности. Мы готовы и на три, и на 20 000 миротворцев, и на 40 000 миротворцев. Если это будет ограниченный контингент миротворческих войск — хорошо. В рамках предложенной стратегии по деоккупации, мы предлагаем начать с освобождения определенных районов города Горловки и Новоазовского района. После прихода миротворцев заходит часть украинских институтов, чтобы провести выборы по закону Украины. Миротворцы смогут наблюдать за этим», — рассказал Иван Варченко.

Советник министра считает, что «Механизм малых шагов» позволит каждой стороне достойно выйти из конфликта. Украина реинтегрирует оккупированные территории и не допустит экологической и техногенной катастрофы. Варченко назвал Россию страной-агрессором, у которой есть возможность «выйти из патовой ситуации и сохранить статус».