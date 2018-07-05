Эксперт пояснил, на кого ориентированы «исторические небылицы» Порошенко

Но подобного рода заявления для любого человека, знающего хоть немного историю православия на территории Руси, России , современной Украины, — для него очевидна изначальная загадочность подобной формулировки, что «Константинополь крестил Украину»

Денис Денисов.

Эксперт напомнил, что 1030 лет назад была Киевская Русь, являвшаяся для России и Украины протогосударством, и крещение для всей Руси произошло в одной купели. Кроме того, изначально была создана не Украинская православная церковь , а именно Русская православная церковь.

«И говорить, что это связано исключительно с Украиной, причем он интерпретирует это так, что впоследствии Россия как бы отняла этот факт у Украины, — это полная нелепица. А расколы, которые пытались спровоцировать еще в XIX веке, — вот с них бы стоило начать как раз Порошенко, рассуждая о том, когда появилось что-то наподобие неканонических украинских православных церквей», — обратил внимание Денисов.

По его мнению, Петр Порошенко понимает, что в контексте его президентской предвыборной кампании обоснование идеи автокефальной украинской церкви может стать важной темой, но в случае признания автокефалии Константинопольским патриархатом раскол внутри страны усугубится еще и на фоне религиозной составляющей.

Денисов пояснил, что Порошенко борется с УПЦ Московского патриархата, потому что это одна из немногих организаций в стране, которая своим существованием подтверждает единство русского и украинского народов.