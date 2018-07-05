Эксперт пояснил, на кого ориентированы «исторические небылицы» Порошенко 

Директор Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов указал, что «исторические небылицы» Петра Порошенко о том, что «Константинополь крестил Украину» и что Московская патриархия «отобрала» у Украины православие ориентированы на внутреннюю аудиторию страны, которая не интересуется религиозными вопросами и способна поверить в эти «нелепицы и глупости». Об этом сообщило РИА ФАН.
Но подобного рода заявления для любого человека, знающего хоть немного историю православия на территории Руси, России, современной Украины, — для него очевидна изначальная загадочность подобной формулировки, что «Константинополь крестил Украину»
Денис Денисов.
Эксперт напомнил, что 1030 лет назад была Киевская Русь, являвшаяся для России и Украины протогосударством, и крещение для всей Руси произошло в одной купели. Кроме того, изначально была создана не Украинская православная церковь, а именно Русская православная церковь.
«И говорить, что это связано исключительно с Украиной, причем он интерпретирует это так, что впоследствии Россия как бы отняла этот факт у Украины, — это полная нелепица. А расколы, которые пытались спровоцировать еще в XIX веке, — вот с них бы стоило начать как раз Порошенко, рассуждая о том, когда появилось что-то наподобие неканонических украинских православных церквей», — обратил внимание Денисов.
По его мнению, Петр Порошенко понимает, что в контексте его президентской предвыборной кампании обоснование идеи автокефальной украинской церкви может стать важной темой, но в случае признания автокефалии Константинопольским патриархатом раскол внутри страны усугубится еще и на фоне религиозной составляющей.
Денисов пояснил, что Порошенко борется с УПЦ Московского патриархата, потому что это одна из немногих организаций в стране, которая своим существованием подтверждает единство русского и украинского народов.
В ходе визита в Сербию Петр Порошенко заявил, что 1030 лет назад князь Владимир крестил не Русь, а Украину. «28 июля мы будем отмечать 1030-летие Крещения Украины. Именно тогда была создана Украинская церковь. На Украине есть мать-церковь — Константинополь. А потом Украина была „матерью“ для Российской православной церкви. Именно так, а не наоборот», — подчеркнул он.