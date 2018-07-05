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Сын Януковича подал в суд на Пономарева за обвинение в получении взятки от РФ в $1 млрд
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Сын Януковича подал в суд на Пономарева за обвинение в получении взятки от РФ в $1 млрд 

ТАСС 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Защита сына бывшего президента Украины Виктора Януковича подала иск в суд Киева с требованием к экс-депутату Госдумы Илье Пономареву опровергнуть заявление о якобы получении Александром Януковичем взятки от РФ в размере $1 млрд за неподписание главой государства Соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг адвокат объединения «Авер Лекс» Ольга Просянюк, представляющая интересы Александра Януковича.
"Нами был подан иск о защите чести и достоинства Александра Януковича, в котором требуем опровергнуть не соответствующую действительности информацию, озвученную Ильей Пономаревым 14 февраля 2018 года в ходе судебного заседания (по делу «о госизмене Януковича» — прим. ТАСС), а также в тот же день в эфире телеканала «112. Украина», — сказала она. Речь идет о заявлении Пономарева о том, что Александр Янукович якобы вел переговоры с руководством РФ о продаже украинских облигаций внешнего займа и получил $1 млрд подкупа за отказ экс-президента Украины Виктора Януковича от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. «Мы подчеркиваем, что Пономарев говорил, что он слышал такую информацию, но никаких конкретных фактов или доказательств не предоставил», — отметила адвокат.
Слушания по данному делу назначены на 6 августа в Печерском районном суде Киева. «Мы будем бороться до конца за опровержение этой информации. Обычно такие дела рассматриваются в течение двух-трех заседаний, то есть результат будет скоро», — заключила Просянюк.
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