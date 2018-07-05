Зачем Порошенко «открытая война» с Россией

Петр Порошенко заговорил об «открытой войне» с Россией . Президент стреляет в двух зайцев: нагнетает обстановку внутри Украины , намекая на введение военного положения, и зондирует почву — как Запад отреагирует на возможный перенос или отмену президентских выборов

"Для России нет "красных линий", в том числе и открытая война", — сказал Порошенко в интервью сербскому телеканалу РТС в среду, 4 июля.

Такого еще не было. К антироссийским заявлениям Порошенко в Украине давно привыкли, но об «открытой войне» президент не говорил. «Гибридная война», «агрессия», «московский враг» — все это звучит регулярно и реакции не вызывает. Но в марте 2019 года — президентские выборы, деваться некуда, нужно повышать ставки.

При этом он заявил, что на Донбассе

«не замороженный конфликт, это — горячая война», а «на оккупированных территориях находится больше военной техники, чем на вооружении Германии — 700 российских танков, более 1000 артиллерийских систем и более 300 систем залпового огня».

Спасение от политической смерти

Важно, что о войне с Россией Порошенко говорил с сербским телеканалом — в Сербию глава государства отправился с официальным визитом. Заявление явно рассчитано не только на запуганных возможным военным положением в стране украинцев, но и на Запад.

Сербское ТВ — площадка, конечно, скромная, но международная. А значит, если Порошенко не одернут, реакции мирового сообщества не будет, можно и дальше гнуть антироссийскую линию и повышать ставки. Ведь только так нынешний президент может стать президентом следующим: играть роль «ястреба», главного певца войны и радикала в стране.

Если же и это не нарастит рейтингов, остается вариант военного положения: «какие выборы, когда у нас „открытая война“?

А значит, президент никуда не уходит, консервирует власть и продолжает зачищать страну. Запад наверняка будет против и подобного не одобрит. Но ставки слишком высоки: проиграть выборы лидеру социологических замеров Юлии Тимошенко для нынешнего президента — политической смерти подобно.

Остается рисковать.

Повторение пройденного

Политолог Павел Рудяков не видит в заявлениях Порошенко принципиальной новизны. Да, президент повышает ставки, готовится к выборам, но он фактически повторяет тезисы секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова

»Года два — два с половиной назад Турчинов раз в две недели говорил: «Вот сейчас русская агрессия, русские будут наступать со стороны Крыма, через три дня начинается русская агрессия». Проходило две недели, и он говорил: «У меня есть точные данные, русские сейчас будут начинать агрессию против нас со стороны Чернигова. В течение 24 часов начинается». Это постоянно говорилось, чтобы поддерживать тонус и красть деньги из военного бюджета с максимальной легкостью. Поэтому эти заявления — повторение пройденного, просто в более четкой, броской формулировке», — отмечает эксперт.

В целом, уверен Рудяков, Порошенко просто ужесточает предвыборную риторику — обычное дело для украинской политики.

При этом параллельно первые лица страны укрепляют собственную власть, контроль над силовиками и продолжают зачистку журналистов.

Свобода слова — не для всех

Помимо Порошенко, громкими воинственными заявлениями отличился главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос . В телеэфире он сказал, что в составе вооруженных сил страны могут появиться «Барнаульский» и «Мурманский» полки — «если армия России попытается войти на украинскую территорию».

«Украину еще никто не победил. Пусть попробуют, тогда у нас появятся, я думаю, Бахчисарайские и Барнаульские полки, и Мурманские, и так далее», — заявил Матиос в тот же, что и глава государства день, 4 июля, только у себя на родине, в Киеве.

Так главный военный прокурор отреагировал на подписанные 30 июня Владимиром Путиным указы о наименовании 6-го танкового полка «гвардейским Львовским», 68-го полка — «гвардейским Житомирско-Берлинским», а 163-й полка — «гвардейским Нежинским».

Излишне напоминать, что переименование полков — не в компетенции военного прокурора. Видимо, он просто захотел поиграть мускулами, высказаться.

Хотя на самом деле, как нам кажется, заявление Матиоса, члена команды действующего украинского президента, должно дополнить нюансами агрессивное заявление президента.