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Заседание КС Украины по закону об образовании сорвано из-за неявки представителя Порошенко
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Заседание КС Украины по закону об образовании сорвано из-за неявки представителя Порошенко 

ТАСС 5 июля 2018
КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) в среду не смогла приступить к рассмотрению по существу дела по поводу соответствия Конституции закона «Об образовании» из-за неявки представителя президента Петра Порошенко на заседание.
Судья-докладчик по этому делу Игорь Слиденко в ходе заседания отметил, что представитель главы государства «систематически не ходит на заседания в КСУ». «Учитывая место, которое занимает президент Украины в законотворческом процессе, неявка негативно влияет на всестороннее рассмотрение дела, — отметил он. — Поскольку президент имеет право применять право вето, объяснения его представителя всегда необходимы».
Судьи КСУ с целью выяснения неявки представителя президента объявили перерыв в рассмотрении этого дела на неопределенный срок. О дате и времени следующего пленарного заседания суд обещает сообщить позже.
Инициаторы рассмотрения этого дела считают неконституционными некоторые положения оспариваемого закона, которые, по их мнению «сужают содержание и объем существующих прав и свобод лиц», в частности, прав национальных меньшинств и коренных народов Украины, касающиеся обучения на родном языке в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования. Кроме того, 48 депутатов Верховной рады полагают, что закон нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права и устанавливает «дискриминационные преимущества» по языковым признакам и этническому происхождению. Кроме того, авторы настаивают, что Рада не соблюла процедуру рассмотрения и принятия оспариваемого закона.
Скандальный закон «Об образовании» вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он, в частности, предусматривает, что с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык. Новую редакцию закона раскритиковали Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что данный закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.
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