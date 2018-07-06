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Эксперт прокомментировал угрозы Киева взять Москву «мощным украинским солдатом»
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Эксперт прокомментировал угрозы Киева взять Москву «мощным украинским солдатом» 

Пятый канал 6 июля 2018
Фото: Пятый канал
Военный политолог Андрей Кошкин в беседе прокомментировал RT слова советника главы МВД Украины Ивана Варченко об «идеальном сценарии» возвращения Донбасса и Крыма, согласно которому а «мощный» украинский солдат должен «зайти» в Москву.
Эксперт напомнил, что подобные заявления довольно часто звучат в последнее время от властей Украины, и всерьез их воспринимать не стоит.
— Мы видим ряд бредовых идей, но все они связаны с вооружённым насилием, уничтожением российского государства и торжеством неких националистических сил Украины над Россией, — констатировал военный политолог.
Объяснил Андрей Кошкин и цель подобных заявлений. По его словам, Украина хочет таким образом отвлечь население от внутренних проблем страны и привлечь внимание Европы:
— Нынешняя киевская власть пришла на крови, кроме военного насилия, предложить не может, поскольку никакие вопросы экономического, социального и культурного характера для населения не решаются
Ранее советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что у Украины есть два варианта вернуть «свои» территории: первый — мирный, а второй — силовой:
— Мощный украинский солдат заходит в Москву, — объяснил он.
Ранее Пятый канал сообщал об еще одной угрозе со стороны Киева. В Незалежной заикнулись о планах потопить российские «Рапторы».
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