Постпред России призвал ОБСЕ приложить усилия для освобождения Вышинского

По словам Лукашевича, дело задержанного на российской территории Романа Сущенко не имеет отношения к его профессиональной деятельности. Его задержали за сбор секретных данных о действиях российских ВС и Росгвардии.

"Призываем вас, господин Арлем Дезир, приложить все усилия для освобождения Кирилла Вышинского", — заявил Лукашевич.

Он подчеркнул, что украинская сторона преследует Вышинского по «по сфабрикованному обвинению в государственной измене».

Ранее Дезир заявил, что в организации серьезно обеспокоены действиями украинских властей в отношении РИА «Новости» Украина в Киеве.