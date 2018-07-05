Постпред России призвал ОБСЕ приложить усилия для освобождения Вышинского 

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратился к представителю организации по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой приложить все усилия для освобождения главы портала РИА «Новости» Украина Кирилла Вышинского. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Лукашевича, дело задержанного на российской территории Романа Сущенко не имеет отношения к его профессиональной деятельности. Его задержали за сбор секретных данных о действиях российских ВС и Росгвардии.
"Призываем вас, господин Арлем Дезир, приложить все усилия для освобождения Кирилла Вышинского", — заявил Лукашевич.
Он подчеркнул, что украинская сторона преследует Вышинского по «по сфабрикованному обвинению в государственной измене».
Ранее Дезир заявил, что в организации серьезно обеспокоены действиями украинских властей в отношении РИА «Новости» Украина в Киеве.