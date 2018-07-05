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«Украинские историки пытаются затупить русский меч»
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В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о крещении Украины князем Владимиром 

RT на русском 5 июля 2018
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что князь Владимир в 988 году крестил Украину.
«Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришёл в Херсонес из Нижнего Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоёванные земли — Русью, и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал. Была земля племени полян, которую князь Владимир присоединил к своему государству на равных со всеми условиях. Первое крещение прошло в Киеве лишь потому, что он был ближе остальных городов к Херсонесу. Поэтому украинские историки пытаются затупить русский меч, которым создавалось тогдашнее древнерусское государство», — отметил Белик.
По словам депутата, такое заявление Порошенко говорит о его отчаянии, и никакого эффекта не окажет.
«Попытка Украины перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории — это погибающий в трясине, который хватается за траву, хотя и осознает, что она ему уже не поможет. Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывают благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну», — заключил Белик.
Ранее Порошенко заявил, что князь Владимир крестил Украину. Также он отметил, что 1030 лет назад была «создана Украинская церковь», которая «стала матерью Русской православной церкви».
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