В Госдуме отреагировали на заявление Порошенко о крещении Украины князем Владимиром

«Заявление Порошенко в который раз демонстрирует неграмотность украинского президента, который не знает, что князь Владимир пришёл в Херсонес из Нижнего Новгорода, исконно русского города. Владимир называл себя русским, а все завоёванные земли — Русью, и крестил русский народ, а не отдельную Украину, о существовании которой в те времена никто даже и не подозревал. Была земля племени полян, которую князь Владимир присоединил к своему государству на равных со всеми условиях. Первое крещение прошло в Киеве лишь потому, что он был ближе остальных городов к Херсонесу. Поэтому украинские историки пытаются затупить русский меч, которым создавалось тогдашнее древнерусское государство», — отметил Белик.

По словам депутата, такое заявление Порошенко говорит о его отчаянии, и никакого эффекта не окажет.

«Попытка Украины перетянуть на себя религиозный период нашей общей истории — это погибающий в трясине, который хватается за траву, хотя и осознает, что она ему уже не поможет. Да и место для антироссийской пропаганды Порошенко выбрал неудачное. В Сербии люди с молоком матери впитывают благодарность к России, которая всегда заступалась за эту балканскую страну», — заключил Белик.