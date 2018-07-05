Ещё
Конституционный суд Украины начал рассматривать скандальный закон об образовании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Конституционный суд Украины начал рассматривать скандальный закон об образовании 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Конституционный суд Украины (КСУ) в четверг начал рассматривать закон об образовании, который, по мнению инициаторов иска, ограничивает права и свободы.
«КСУ начал рассматривать в форме устного производства дело по ходатайству 48 депутатов украинского парламента относительно соответствия конституции закона «Об образовании», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС.
Авторы ходатайства считают неконституционными ряд положений оспариваемого закона, которые, по их мнению «сужают содержание и объем существующих прав и свобод лиц», в частности, прав национальных меньшинств и коренных народов Украины, касающиеся обучения на родном языке в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования.
Кроме того, 48 депутатов Верховной рады полагают, что закон нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права и устанавливает «дискриминационные преимущества» по языковым признакам и этническому происхождению.
В сентябре 2017 года президент Украины Порошенко подписал закон об ограничении образования на русском языке. По мнению ряда депутатов Рады, закон «Об образовании» в целом противоречит отдельным положениям Конституции Украины и не согласуется с нормами международного права. Кроме того, авторы настаивают, что Рада не соблюла процедуру рассмотрения и принятия оспариваемого закона.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Украина придумала «суперход» для вступления в НАТО Украинский посол удивился «соблазнительному» описанию Ялты в австрийской прессе В Киеве «идеальным сценарием» возвращения Донбасса назвали вторжение в Москву
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу256
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили15
Россия предрекла обвал цен на нефть29
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Названа разница в доходах богатых и бедных россиян24
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение