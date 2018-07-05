Конституционный суд Украины начал рассматривать скандальный закон об образовании

Конституционный суд Украины (КСУ) в четверг начал рассматривать закон об образовании, который, по мнению инициаторов иска, ограничивает права и свободы.

«КСУ начал рассматривать в форме устного производства дело по ходатайству 48 депутатов украинского парламента относительно соответствия конституции закона «Об образовании», — сказали в пресс-службе, передает ТАСС

Авторы ходатайства считают неконституционными ряд положений оспариваемого закона, которые, по их мнению «сужают содержание и объем существующих прав и свобод лиц», в частности, прав национальных меньшинств и коренных народов Украины, касающиеся обучения на родном языке в коммунальных учебных заведениях для получения общего среднего образования.

Кроме того, 48 депутатов Верховной рады полагают, что закон нарушает принцип юридической определенности как составляющей верховенства права и устанавливает «дискриминационные преимущества» по языковым признакам и этническому происхождению.

В сентябре 2017 года президент Украины Порошенко подписал закон об ограничении образования на русском языке. По мнению ряда депутатов Рады, закон «Об образовании» в целом противоречит отдельным положениям Конституции Украины и не согласуется с нормами международного права. Кроме того, авторы настаивают, что Рада не соблюла процедуру рассмотрения и принятия оспариваемого закона.