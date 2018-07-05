Украинцы раскритиковали Порошенко за поздравление «свободного» Славянска

Украинский президент Петр Порошенко поздравил жителей Славянска Краматорска с Днем «освобождения»; глава украинского государства заявил, что граждане страны «чувствуют себя хозяевами» в этих городах.

«Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украины и хозяевами родной земли», — написал Порошенко в Twitter.

«Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам!» — добавил он.

Многие интернет-пользователи, в основном украинские, радость Порошенко не разделяют.

«Именно поэтому там до сих пор привозят для съемок с западной Украины людей, так как местные не поддерживают террористическую власть», — ответил украинскому президенту пользователь @SurovikinMA.

«Лет через 10 Петро будет кричать из Испании : «Украина есть и будет украинской!» — пишет @HakGlce.

«С продолжением холокоста одураченного коренного народа Украины со стороны Вальцмана и его соплеменников! Ура!» — иронизирует @Vladimi_kvi, указывая на карательную операцию, которую проводят украинские силовики в Донбассе.

«А Киев был и будет русским», — пишет @mir_poludnya.

«Как же они свободны, если их заставляют одевать вышиванки?» — задается вопросом @bsa1957.

«Это (День «освобождения» Славянска — прим. ВЗГЛЯД) горький день оккупации укропитеками!» — написал @kvazdopil.

Напомним, силы ополчения оставили Краматорск в июле 2014 года. Город перешел под контроль украинских вооруженных сил в результате кровопролитных боев, в которых пострадало много мирных жителей. Город обстреливали из тяжелой артиллерии, в том числе из РСЗО «Град».

В январе 2015 года сообщалось, что женщины Краматорска устроили митинг у здания военкомата, категорически отказались отпускать собственных детей воевать с ополченцами и заявили, что сами «почти все русские».