Украинцы раскритиковали Порошенко за поздравление «свободного» Славянска 

Украинский президент Петр Порошенко поздравил жителей Славянска и Краматорска с Днем «освобождения»; глава украинского государства заявил, что граждане страны «чувствуют себя хозяевами» в этих городах.
«Сегодня жители Славянска и Краматорска чувствуют себя свободными гражданами Украины и хозяевами родной земли», — написал Порошенко в Twitter.
«Четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в эти города. Слава украинским воинам!» — добавил он.
Многие интернет-пользователи, в основном украинские, радость Порошенко не разделяют.
«Именно поэтому там до сих пор привозят для съемок с западной Украины людей, так как местные не поддерживают террористическую власть», — ответил украинскому президенту пользователь @SurovikinMA.
«Лет через 10 Петро будет кричать из Испании: «Украина есть и будет украинской!» — пишет @HakGlce.
«С продолжением холокоста одураченного коренного народа Украины со стороны Вальцмана и его соплеменников! Ура!» — иронизирует @Vladimi_kvi, указывая на карательную операцию, которую проводят украинские силовики в Донбассе.
«А Киев был и будет русским», — пишет @mir_poludnya.
«Как же они свободны, если их заставляют одевать вышиванки?» — задается вопросом @bsa1957.
«Это (День «освобождения» Славянска — прим. ВЗГЛЯД) горький день оккупации укропитеками!» — написал @kvazdopil.
Напомним, силы ополчения оставили Краматорск в июле 2014 года. Город перешел под контроль украинских вооруженных сил в результате кровопролитных боев, в которых пострадало много мирных жителей. Город обстреливали из тяжелой артиллерии, в том числе из РСЗО «Град».
В январе 2015 года сообщалось, что женщины Краматорска устроили митинг у здания военкомата, категорически отказались отпускать собственных детей воевать с ополченцами и заявили, что сами «почти все русские».