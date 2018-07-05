Сон разума: сборная великой Украины vs команда Путина

Сериал «Взорванный пукан»

Герой революции достоинства, «Левитан майдана» Евгений Нищук , сделавшись министром культуры, озаботился производством чисто украинских сериалов. Он прямо с понедельника анонсировал, как это модно сегодня говорить, «стартап» в поддержку украинских сериалов. Можно было бы замутить и кластер, совмещенный с хабом на базе гиперлупа. Но это в будущем. Пока будет «сериальный стартап»: «украинский контент, на украинском языке с украинскими актерами». Расово правильный проект. У меня сразу же деловое предложение. Набросал в двух словах синопсис сериала «Взорванный пукан».

«Пукан», как известно, вовсе не является ругательным выражением и не несет никакой негативной нагрузки, хотя и связан с некоторыми анальными процессами. Но связан опосредованно, на эмоционально-психическом уровне. Различают два состояния «пукана».

Первое: «подгорает». Другими словами, растет эмоционально-психологическая нагрузка в связи с приближением явления, вызывающего мощный когнитивный диссонанс. На данном этапе наблюдается определенное оживление на форумах, которые являются «маркерами» общего состояния нации.

Второе состояние: «подорвался» или «бабахнул пукан». Это крайнее состояние возбуждения, которое приводит к четко выраженной реакции непринятия, отвращения и общего мировоззренческого кризиса. Характеризуется массовыми «срачами в каментах», подчеркнутым игнорированием иной точки зрения, а также погружением в мир разнообразных анальных болей. Сам «подрыв» происходит в момент практического освоения негативной для индивидуума информации.

Классическим примером является «крымский мост» и «Путин включил свет на полуострове». После данных инфопосылов грохотало так, что АЭС резко снизили выработку полезной для нации электроэнергии. И да: зарево стояло над мегаполисами, напоминая северное сияние у нашего извечного врага.

Матч Испания Россия привел к небывало сильному «подрыву пуканов». Оказывается, огромное количество патриотов старой, постмайданной формации, созерцали перипетии «кровавого футбола в рашке». Да, всеобщий бойкот телеканала «Интер» идет полным ходом. Никто его вообще не включает, но тут случай особый. Вылет «кровавой сборной» из чемпионата, массовые торжества по данному поводу, глобальный троллинг «кацапов» из всех орудий, демонстрация скринов типа «пять ноль, какая боль у Путина». Все были в предвкушении.

На форумах шла прямая текстовая трансляция матча в контексте неизбежного поражения «бензоколонки» от испанцев. Потом, как вы понимаете, «бомбануло». Давно такого не было. Даже версия о том, что «Путин купил матч» и «каталонцы явно подыгрывали агрессорам» не стала тем «средством для охлаждения ануса», который пользователи рекомендуют друг другу в критических ситуациях. Волна общенациональной депрессии накрыла нацию. Усилились суицидальные наклонности у некоторых, особенно тонко чувствующих, пользователей. Появились трагические посты «я навсегда покидаю этот форум» на десятки страниц. Потенциальный интернет-самоубийца подробно объясняет, почему он принял решение покончить со своей виртуальной жизнью. Как правило, такое прощание может длиться до одного года. Возник эффект «замещенной ментальности».

Особо агрессивные пользователи стали отождествлять себя с хорватами, которые 7 июля нанесут сокрушительный удар по Путину. Короче, творилось черт знает что. И данный сюжет, безусловно, должен лечь (в хорошем смысле слова) в основу крепкого украинского сериала. Представьте себе следующую картину: альтернативная реальность, наши дни.

На майдане встречаются сборная великой Украины и команда Путина. Трибуны забиты ветеранами АТО. Многие сурово поигрывают запалами гранат. Видны тубусы гранатометов. Повсеместно жгут файера и подвернувшихся под руку сепаратистов. Звучит гимн нации. Верховный главнокомандующий орет так, что жилы на шее напрягаются. Никто даже и не пытается исполнить запрещенный гимн РФ. Все понимают, чем это может кончиться.

В ВИП-трибуне представители национальной интеллигенции. Цвет нации. Точнее, ее соль: Ницой, Нищук, Сашко Лирнык с бандурой, виднеется орлиный профиль Фарион. Глаза горят, гланды напряжены. Камера берет крупные планы. Потом съемки с дрона. Миллионы людей. Они сплочены и полны решимости проводить еще более глубокие реформы. Четко виднеется курс на европейскую интеграцию и часто проскакивает член НАТО . Звучит свисток арбитра и начинается освобождение оккупированных территорий! Горит Крым , красиво, с голливудскими спецэффектами рушится ненавистный «крымский мост», глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак вместе с обросшим свежей шерстью Яценюком штурмуют Кремль. У Сени поранена щека, во лбу торчит огромная путинская пуля, но он весело скалит крепкие зубы и водружает флаг нации над поверженной кремлевской звездой. Какой там футбол. Идет мощная сублимация всех секс… подавленных фантазий патриотического социума. Рвутся скрепы, взлетают стратегические украинские ракеты на твердом топливе, полученном из секретных жидких элементов, враг повержен…

Дальше я еще не придумал, но посыл, согласитесь, абсолютно правильный. У врагов мощно «рвутся пуканы». Украинский контент стремительно врывается во все телевизоры нации и стремительно формирует абсолютно нового, совершенно сознательного патриота. Только одна просьба к министру культуры: необходимо провести антропометрическую экспертизу будущих актеров. Проверить их генеалогию, заставить сдать экзамен на владение разговорным галичанским диалектом. Обязательно должна быть справка о религиозной ориентации, а также отношению к доминированию меньшинств в социальной и политической жизни нации. Иначе эффект может быть смазан.

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