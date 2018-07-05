Националисты Украины хотят в президенты своего единого фюрера

«Националисты точно идут на выборы и будут выдвигать своего кандидата в президенты… Сейчас мы определяемся, что и кто будет наиболее эффективными для продвижения националистической идеи», — заявил в среду, 4 июля, в вечернем эфире телеканала ZIK внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Билецкий , являющийся также первым командиром полка «Азов» и вождем ультраправой партии «Национальный корпус».

По его словам, речь идет о подписавших 16 марта 2017 года «Национальный манифест» организациях — «Национальном корпусе», «Свободе»*, «Правом секторе»*, Конгрессе украинских националистов (КУН), ОУН* и С14: «Сейчас мы еще решаем в нашем тесном кругу, кто это будет. Я абсолютно уверен, что мы определимся с единой кандидатурой и будем ее продвигать. Я думаю, что я также в списке этих кандидатов».

Ранее, 12 июня, об этом же заявил в эфире радио «Настоящее Время» Олег Тягнибок : «Я, как глава объединения „Свобода“, очень доволен тем, что мы успешно координируем свои действия (с „Национальным корпусом“ и „Правым сектором“. — Прим. авт.). Мы сосуществуем, делаем совместные акции и готовимся к выборам. Мне и нашей политической силе хотелось бы пойти совместно на выборы в парламент, мы хотели бы выдвинуть единого кандидата в президенты от националистов».

Что говорит об электоральных перспективах ультраправых кандидатов социология?

Наиболее велика популярность Тягнибока. Согласно опросу, проведенному 14 — 24 июня Социологической группой «Рейтинг», за него готовы проголосовать на президентских выборах 1,9% от общего числа опрошенных, 2,4% от намеренных прийти на выборы и 2,8% от намеренных голосовать и определившихся с выбором. Билецкий и глава «Правого сектора» Андрей Тарасенко в этот опрос даже не вошли ввиду мизерности рейтингов.

Для сравнения — фаворит президентской гонки Юлия Тимошенко набирает, по данным «Рейтинга», соответственно, 10,3%, 13,2% и 15,9%, действующий глава государства Петр Порошенко (занимающий седьмое место по уровню поддержки) — 5,3%, 7,1% и 8,6%.

Схожие данные дает опрос, проведенный 18 — 29 мая Центром социологических исследований «София»: за Тягнибока, находящегося на десятой строчке президентского рейтинга, готовы проголосовать 2,9% тех, кто уже более-менее определился с кандидатом. Из прочих ультраправых кандидатов в этом рейтинга значится лишь бывший вождь «Правого сектора» Дмитрий Ярош с 0,9% (четырнадцатое место). Для сравнения: у Тимошенко — 12,4%, у находящемся на третьем месте Порошенко — 8,9% поддержки.

Рейтинг вождя «Национального корпуса» попал лишь в детализированный опрос, проведенный 5 — 19 апреля Киевским международным институтом социологии (КМИС): за Билецкого готовы проголосовать на президентских выборах 0,4% от общего числа опрошенных, 0,5% от намеренных прийти на выборы и 0,9% от намеренных голосовать и определившихся с выбором. Для сравнения — поддержка Яроша втрое больше.

Подписание манифеста украинскими националистами в Киеве

У действующего вождя «Правого сектора» Андрея Тарасенко активность столь низка, что он даже не попадает в рейтинги (хотя сама партия там регулярно фигурирует, балансируя на уровне поддержки 1% от общего числа избирателей). Про вождя ОУН Богдана Червака, лидера КУН Степана Брацюня или координатора С14 Евгена Карася и говорить нечего.

Казалось бы, сомнений быть не может — единым кандидатом от националистов в президенты должен выдвигаться Тягнибок, так как он обладает и максимальным рейтингом, и опытом участия в выборах. В 2010-м лидер «Свободы» набрал 0,95% (352,2 тыс.) голосов и занял восьмое место, в 2014-м 1,16% (210,5 тыс.) и десятое место.

С другой стороны, Тягнибок уже успел примелькаться и надоесть избирателю.

Антирейтинг у него, кстати, тоже самый высокий среди националистов — 14,7% по данным «Рейтинга». По сравнению с началом 2010-х годов «Свобода» сильно сдала в уровне популярности, свидетельством чему хотя бы падение результатов Тягнибока практически в полтора раза на президентских выборах 2014 года по сравнению с 2010-м годом.

Кроме того, электорат «Свободы» сосредоточен практически целиком на Западе Украины , это «старые» националисты, давно укоренившиеся в своих настроениях. А вот «Национальный корпус», выросший из «Патриота Украины», работавшего в нулевые годы с новой порослью ультраправой молодежи в Харькове и Киеве, демонстрирует хорошие показатели именно в регионах, где за националистов обычно не голосуют.

По данным апрельского опроса Киевского международного института социологии (КМИС), если на Западе страны Билецкого готовы поддержать на президентских выборах 0,0% от общего числа опрошенных и 0,0% от определившихся с выбором, то в Центре — соответственно 1,0% и 2,2%, на Юге — 0,7% и 1,6%.

Херсон, «Мы прекрасно и уверенно чувствуем под ногами почву на юго-востоке Украины. И я уверен, что сейчас у нас там проценты рейтинговой поддержки отнюдь не меньше, чем на западе Украины. У нас огромное количество реального членства и активистов в таких городах, как Запорожье Мариуполь и Николаев», — подчеркнул вождь «Национального корпуса» 18 июня в интервью «РБК-Украина»

И отметил там же: «Мы из себя представляем самую большую структуру активистов, движения, как угодно, по всей Украине. Никто даже близко не приближается к нам по численности актива».

Это действительно так. Судя по массовым шествиям, совместно проводимым в Киеве за последние годы националистами, мобилизационные возможности «Национального корпуса» не уступают «Свободе», а даже превосходят ее.

Партия Билецкого может рассчитывать на поддержку футбольных ультрас, АТОшников и молодых ультраправых в большинстве крупных городов, тогда как партия Тягнибока — это в значительной части партия пенсионеров, дополненная молодежным «Соколом» (но тот заметно уступает по мощи «Национальным дружинам») и участниками нескольких добровольческих батальонов (известность которых также уступает «Азову»).

Так что Билецкий вполне может стать единым фюрером от националистов Украины на будущих президентских выборах.