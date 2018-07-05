Почему на международном уровне ухудшается отношение к Украине

— Одним из важнейших направлений деятельности нашей группы с момента ее создания в конце февраля 2014 года является подготовка мониторинговых отчетов о нарушении прав человека на территории Украины : это и большие исследования, такие как подготовленный нами годовой отчет «Массовые нарушения прав человека в ходе конфликта на Украине, 2013 — 2014», так и оперативные доклады и мониторинги, которые делались и делались по самым животрепещущим темам украинского кризиса.

В первую очередь это доклады о развитии неонацизма на Украине, о положении Украинской православной церкви , о ситуации на Донбассе (по защите гражданского населения, пострадавшего в ходе обстрелов, мы делали специальный доклад о пострадавших в ходе военных действий на территории ЛНР и ДНР женщинах и детях). Работа очень широкая и направлений очень много.

— Как меняется в результате представления этих докладов на Западе отношение к событиям на Украине?

— Я не считаю, что непосредственно какой-то один доклад может кардинально изменить настроения в достаточно и пропагандистски, и идеологически ангажированном по отношению к России и Украине международном, прежде всего европейском сообществе. Но в результате консолидированной работы, представления массы материалов все-таки мы наблюдаем происходящие изменения.

Если на первом этапе работы (в 2014 — 2016 годах) представление материала не давало возможности европейскому сообществу совсем открыто поддерживать деструктивные силы на Украине, то сегодня мы видим переход, который не так бросается в глаза, в ОБСЕ, но очень сильно бросается в глаза в ООН по докладам мониторинговой группы, по риторике, которую начинают применять в совете по правам человека ООН, — меняется в целом отношение к тому, что происходит на Украине.

На прошедшей в июне этого года 38-й сессии Совета по правам человека ООН специальный докладчик по Украине (официальный представитель международной организации) прямо говорил о нарушении прав человека на территории этой страны. В ООН дают рекомендации по исправлению ситуации, но, поскольку ситуация не меняется, эти рекомендации становятся с каждым разом все жестче и жестче.

Насколько я могу судить, принимая участие в заседаниях на этих международных площадках, на наших глазах происходит комплексное изменение отношения к событиям на Украине, связанное как с работой на местах (мониторинговая миссия ООН на Украине), так и с изменением политической обстановки в мире (конфликт между Евросоюзом США ). В данном случае Украине не является субъектом этой политики.

— А как меняется деятельность украинских представителей на этих площадках?

— Если в 2014 — 2015 годах мы видели массу украинских общественных организаций, которые очень активно выступали на всех международных площадках, слаженно и под непосредственным руководством американских коллег из Freedom House и Human Rights Watch , то сегодня мы видим, что этих украинских организаций там просто нет. Последний раз, где они были представлены, это была сессия ОБСЕ в сентябре 2017 года, где ими был проведен один сайт-эвент (презентация) по правозащитной деятельности на Донбассе.

— Какую позицию занимают на этих международных площадках делегации стран?

— Делегации стран обычно стараются не комментировать события на Украине. Однако на недавний закон об образовании, затронувший целый ряд национальных меньшинств (в первую очередь румынское и венгерское, а также польское), последовала очень жесткая реакция от делегации Венгрии . Причем, критика имеет тенденцию нарастать: когда они начинают критиковать Украину за политику в отношении венгерского меньшинства, украинские коллеги игнорируют их критику и она идет по нарастающей, захватывая все новые и новые сюжеты. Делегации Польши постоянно затрагивают темы Волынской резни и героизации на Украине ОУН-УПА*, это принципиальный момент, вызывающий конфликт между Киевом и Варшавой

По теме закона об образовании на Украине выступала и российская делегация.

— Поднималась ли на этих площадках тема преступлений ненависти на Украине?

— Эта тема поднималась в ООН, но не делегациями стран, а общественными организациями, в первую очередь нашей «Группой информации по преступлениям против личности», подавшей специальное заявление по этому вопросу.

* Организация запрещена в России Верховным судом РФ.