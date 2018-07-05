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На Украине рассказали, зачем нужно знать русский язык
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На Украине рассказали, зачем нужно знать русский язык 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Украинцам стоит владеть русским языком, так как «язык противника надо знать лучше». С таким мнением выступил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne.
"Понимаете, языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций. Глубокая ошибка, что как-то выделено пишется об английском языке, который, безусловно, знают все культурные люди, и не пишется, что надо изучать русский", — сказал Червоненко.
При этом он объяснил необходимость изучать русский язык.
"Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать лучше", — заключил он.
Ранее сообщалось, что украинскому подполковнику сломали челюсть из-за меню на русском языке.
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