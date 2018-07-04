«Ротфронт»: полуголую чиновницу продали за $3 тысячи

На Украине за $3,2 тысячи была продана картина под названием «РотФронт», на которой полуобнажённая депутат Верховной рады Татьяна Черновол находится в окружении своего коллеги Сергея Пашинского и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова.
Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
Отмечается, что данная работа своеобразно повторяет произведение французского художника Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ». При этом действие на полотне, судя по окружению, разворачивается на Украине под красно-чёрным флагом УПА*.
Уточняется, что аукцион проходил на странице в Facebook и длился примерно два часа. Стартовая цена лота cоставила $300.
Покупателем картины стал харьковский бизнесмен, который пожелал остаться неизвестным.
Ранее сообщалось, что картина итальянского художника Амедео Модильяни «Лежащая обнажённая» ушла с молотка в Нью-Йорке за $157,2 млн * «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).