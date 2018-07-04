Европа предоставит Украине 1 млрд евро

Председатель Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд
Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Бельгии, представитель Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии Михаил Точицкий.
«Решение ЕП и Совета о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере 1 млрд евро было подписано сегодня председателем Таяни и главой Австрии накануне 20-го саммита Украина — ЕС. Большое спасибо за поддержку всем друзьям Украины в ЕС!» — указал дипломат.
13 июня Европарламент одобрил выделение Украине €1 млрд в рамках третьей программы макрофинансовой помощи. Позднее Совет ЕС утвердил данное решение.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил решение Европарламента.