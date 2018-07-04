Ещё
Украина «идет на Запад с протянутой рукой»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Депутат Рады заявил о доведении энергетической отрасли Украины до критического состояния 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что на Украине энергетическую отрасль довели до критического состояния.
Об этом он заявил в эфире «112 Украина».
«Довели (отрасль. — RT) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах всё разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой», — указал он.
При этом, по мнению Куприя, у страны есть внутренние резервы, которые могут помочь наладить ситуацию.
«Если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», — отметил он.
Депутат добавил, что нынешний министр энергетики Украины Игорь Насалик не способен вывести из кризиса украинскую энергетическую отрасль.
«Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтёрам, что происходит, куда мы движемся… Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», — заключил он.
Ранее сообщалось, что на Украине на четверть увеличилось потребление угля.
RT на русском: последние новости
На Украине предложили «суперход» для вступления в НАТО Умер автор «Акта провозглашения независимости Украины» Левко Лукьяненко СБУ выявила контрафактное оборудование на Южно-Украинской АЭС
Комментарии5  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые дети выведены из тайской пещеры46
«На Западе умоляли Киев не вводить военное положение»46
На Украину надвигается катастрофа311
Россию обвинили в попытке развалить НАТО35
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру20
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение