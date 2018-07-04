Украина «идет на Запад с протянутой рукой»

Депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что на Украине энергетическую отрасль довели до критического состояния.
Об этом он заявил в эфире «112 Украина».
«Довели (отрасль. — RT) до абсурдной критической ситуации, а теперь давайте искать у Международного валютного фонда заимствования. На местах всё разворовали, а теперь идут на Запад с протянутой рукой», — указал он.
При этом, по мнению Куприя, у страны есть внутренние резервы, которые могут помочь наладить ситуацию.
«Если мы прекратим некоторые негативные тенденции, то в рамках существующего финансирования можно поддерживать развитие отрасли», — отметил он.
Депутат добавил, что нынешний министр энергетики Украины Игорь Насалик не способен вывести из кризиса украинскую энергетическую отрасль.
«Министр не может выйти с нормальной программой к людям, не может объяснить шахтёрам, что происходит, куда мы движемся… Господин Насалик не способен ни в будущем, ни сегодня вывести из кризиса эту отрасль», — заключил он.
Ранее сообщалось, что на Украине на четверть увеличилось потребление угля.