Главные тревоги украинцев

СИМФЕРОПОЛЬ , 4 июл — РИА Новости Крым . Жители Украины больше всего в настоящее время обеспокоены конфликтом в Донбассе и низким уровнем жизни в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и опубликованного на сайте этой организации.

"Как показывают результаты исследования, большинство опрошенных (67%) обеспокоены войной на востоке Украины. Также среди проблем, которые более всего беспокоят украинцев, — уровень жизни (54%), экономическая ситуация (42%) и безопасность Украины (23%)", — рассказали в КМИС.

Вместе с тем из всех проблем, перечисленных в опросе, меньше всего украинцев беспокоят статус русского языка (2%) и отношения с Европейским Союзом (4%). Всего 5-6% респондентов волнуют отношения между гражданами страны разных национальностей и возрождение украинской нации.

"По сравнению с 2016-2017 годами, обеспокоенность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остается высокой. Политическая ситуация в Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан (от 15% в 2016 году до 13% в 2017-м и, в конце концов, 9% в 2018-м). В то же время украинцев больше стали тревожить экологические проблемы (с 5-6% до 10%)", — добавили в институте

Опрос проводился в мае. Методом личного интервью были опрошены 2025 человек, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины по стохастической выборке, репрезентативной для населения старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на подконтрольных Киеву территориях. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3%.