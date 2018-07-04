«Выявлявшую ватку» пиарщицу «Леруа Мерлен» депортировали с Украины за посещение Крыма

«Я депортирована из Украины на три года. Я была в Крыму и по законодательству Украины это считается преступлением. Я приехала в конце апреля в Крым — это преступление. А потом на самолёте в Киев и меня от туда депортировали, потому что спросили, была ли я в Крыму? Опять какая-то безумная ситуация. Я не вижу причин скрывать. Да, была в Крыму».

Галина Панина стала участницей скандала, опубликовав в соцсетях непроверенную информацию о гибели девушки во время празднования победы сборной России над испанцами. Пост сопровождался тегом «победобесие». При этом своих оппонентов Панина называла «ваткой». Публикация стала поводом для скандала. На своей странице в Facebook девушка написала, что покидает компанию: «Бизнес занимается только бизнесом, и никогда не должен быть вовлечён в политику. Поэтому если тень от моих действий ложится на репутацию компании, я должна покинуть компанию».