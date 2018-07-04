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В Киеве прогнозируют национальную катастрофу
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В Киеве прогнозируют национальную катастрофу 

РИА Новости Крым 4 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл — РИА Новости Крым. На Украине проблема трудовой миграции выходит на уровень национальной катастрофы. Об этом заявил экс-министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко.
"Эмиграция за границу выходит на уровень национальной катастрофы. Это нужно остановить точно", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.
По словам политика, если ситуация не изменится, молодежь «не сможет реализовать себя в своей стране». В связи с этим Гриценко заявил о необходимости создать благоприятные условия в стране для «людей, которые работают и не хотят сидеть на субсидиях, а иметь возможность самим держать себя твердо на ногах».
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С 11 июня 2017 года граждане Украины имеют возможность без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода они получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. В прошлом году Евросоюз заявил, что может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.
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