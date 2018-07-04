В Киеве прогнозируют национальную катастрофу

"Эмиграция за границу выходит на уровень национальной катастрофы. Это нужно остановить точно", — сказал он в эфире телеканала NewsOne.

По словам политика, если ситуация не изменится, молодежь «не сможет реализовать себя в своей стране». В связи с этим Гриценко заявил о необходимости создать благоприятные условия в стране для «людей, которые работают и не хотят сидеть на субсидиях, а иметь возможность самим держать себя твердо на ногах».

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