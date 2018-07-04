ОБСЕ пообещала России поддержку в ситуации с притеснением журналистов на Украине 

Представитель по вопросам свободы СМИ ОБСЕ Арлем Дезир в письме российскому уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой заявил о готовности поддержать российских журналистов на Украине, в том числе в деле главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Отмечается, что Дезир согласился с тем, что трудности, с которыми сталкиваются российские журналисты на Украине, вызывают беспокойство, сообщается на сайте обмбудсмена.
«Особое внимание в ответе Арлем Дезир уделил делу главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского и выразил готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности по созданию безопасных условий для работы СМИ.
Также приводится полный перевод письма Дезира.
«Надеюсь на наше дальнейшее плодотворное сотрудничество и выражаю готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации», — говорится в письме.
В мае Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА «Новости Украина». Напомним, редактор издания Кирилл Вышинский был арестован и обвинен в госизмене.