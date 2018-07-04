Видео: Украинские ракеты установили задом наперед

В сети появилось видео с военного парада, прошедшего 26 июня в Баку в честь 100-летия Вооруженных сил Азербайджана . На празднике было продемонстрировано множество иностранной военной техники, стоящей на вооружении Вооруженных сил страны. Не обошлось и без курьеза — бронетранспортеры Otokar Cobra вооружили противотанковым комплексом "Скиф", произведенным на Украине . Транспортно-пусковые контейнеры с ракетами азербайджанские военные установили задом наперед.

Otokar Cobra — легкая турецкая бронемашина, разработанная при участии компании AM General из США . В конструкции броневика использованы многие элементы американского армейского вездехода HMMWV. Бронекорпус с V-образным днищем обеспечивает защиту от легкого стрелкового оружия, осколков, самодельных взрывных устройств, противопехотных и противотанковых мин. Армия Азербайджана начала закупки "Кобр" в 2010 года и теперь располагает сотней таких броневиков.

ПТРК "Скиф" — совместная разработка Украины и Беларуси : ракета производится в Киеве компанией "Артем", прибор наведения — в Минске ОАО "Пеленг". Дальность стрельбы управляемой ракетой пять километров днем и три — ночью. Управление ракетой лазерное, боевая часть кумулятивная тандемная. Бронепробиваемость не менее 800 миллиметров за динамической защитой. Поставки ПТРК "Скиф" в Азербайджан также начались в 2010 году. Помимо "Кобр" комплекс устанавливается на броневики местного производства "Скорпион".

Кстати, судя по фотографии с парада 2011 года в Баку, азербайджанские военные уверены, что так устанавливать "Скифы" — правильно.