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Порошенко прессует украинские СМИ
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Ляшко рассказал о вводимой Порошенко цензуре в украинских СМИ 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: Reuters
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко завил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.
Об этом сообщает «112 Украина».
«Сегодня по команде администрации президента, лично президента Порошенко, оказывается давление на телевизионные каналы, чтобы не дать продлить им лицензии на цифровое вещание. По моей информации — вызывают «1+1», «Интер», другие каналы», — заявил Ляшко.
По его словам, президент Украины требует от данных телеканалов лояльности, иначе они не получат лицензию на цифровое вещание.
«Я категорически против того, чтобы Порошенко диктовал условия редакционной политики, и чтобы он шантажировал и выдавал лицензии на цифровое вещание. Потому что сейчас аналоговое вещание отключают, а цифровое — ты должен получить лицензию. И ставят условия, Нацсовет, который контролирует Порошенко, ставит условия — кому выдаст лицензию, кому не выдаст», — подчеркнул он.
По мнению Ляшко, всё происходящее является «цензурой чистой воды» и злоупотреблением должностным положением.
За последнее время ряд украинских СМИ и журналистов подверглись разным формам давления со стороны как властей страны, так и различных организаций.
Так, например, в мае украинские националисты кинули «коктейль Молотова» в ходе протеста у здания телеканала «Интер», в марте украинские радикалы забаррикадировали офис телеканала ZIK, а в декабре 2017 года неизвестные в военной форме, назвавшиеся активистами, заблокировали здание украинского телеканала NewsOne.
Также 15 мая в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина и задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского. До этого украинские силовики провели обыски в редакции украинского издания «Вести», при этом они применили против работников СМИ слезоточивый газ.
В феврале главный редактор украинского интернет-портала «СТРАНА.ua» Игорь Гужва попросил политического убежища в Австрии. Он сообщил о многочисленных угрозах в свой адрес и нападении националистов.
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