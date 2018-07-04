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РФ получит помощь от ОБСЕ
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ОБСЕ поможет России в защите прав журналистов на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОБСЕ окажет поддержку России в защите прав российских журналистов на Украине — в частности, по делу Кирилла Вышинского, говорится в письме представителя организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. Текст опубликован на сайте уполномоченного по правам человека в России.
Дезир отметил, что разделяет обеспокоенность в связи с трудностями, с которыми некоторые российские журналисты сталкиваются во время визитов на Украину.
Он подчеркнул, что дело арестованного руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского находится в поле его пристального внимания.
"Я поднимал этот вопрос в ходе своего выступления 15 мая 2018 года, призвав компетентные власти воздерживаться от любых действий, которые могут привести к ограничению права на свободу средств массовой информации", — отметил Дезир.
Он также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и подчеркнул "готовность оказывать поддержку Российской Федерации в деятельности, направленной на создание безопасных условий для работы разнообразных и плюралистических средств массовой информации".

Дело Вышинского

В мае в Киеве задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.
Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. В МИД отметили, что это произвол, Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве.
Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Также он заявил, что откажется от украинского гражданства.
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