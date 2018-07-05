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В Киеве увидели надвигающуюся национальную катастрофу
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В Киеве увидели надвигающуюся национальную катастрофу 

Свободная пресса 5 июля 2018
Фото: Украина.ру
Бывший министр обороны Украины Анатолий Гриценко считает, что страну ждёт национальная катастрофа, если власти не смогут прекратить массовую миграцию украинцев за рубеж.
По его словам, с 2014 года число граждан Украины, покинувших страну, выросло в разы, и только в одной Польше из сейчас около двух миллионов человек.
По мнению Гриценко, действующие власти должны принять экстренные меры для создания на Украине нормальных условия для работы, иначе растущий поток трудовой миграции приведет страну к катастрофе, пишут Argumenti.ru.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Фейсбук написал, что нашёл способ, как удержать украинцев в стране.
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