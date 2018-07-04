Украинцы сказали, что их волнует больше всего

В ходе исследования Киевского международного института социологии (КМИС) выяснилось, что 67% респондентов обеспокоены вооружённым конфликтом в Донбассе, 54% — уровнем жизни, 42% — экономической ситуацией в стране, 23% — безопасностью Украины

«По сравнению с 2016-2017 годами озабоченность граждан войной на востоке Украины, уровнем жизни и экономической ситуацией несколько снизилась, однако остаётся высокой. Политическая ситуация на Украине тоже стала беспокоить меньшую часть граждан: от 15% в 2016 году до 13% в 2017 и в конце концов 9% в 2018-м», — отметили социологи.

В опросе приняли участие 2025 жителей старше 18 лет, проживающие в 108 населённом пункте, подконтрольном властям Украины.

«Украинцев больше стали беспокоить экологические проблемы (с 5-6% до 10%). За два года также несколько возросла озабоченность отношениями между гражданами Украины разных национальностей (с 3,5% до 5%), проблемами возрождения украинской нации (с 4% до 6%) и статусом русского языка на Украине (с 1 до 2%), но все эти проблемы занимают последние места в иерархии проблем для населения Украины», — добавили социологи.

Как показали итоги опроса, вне зависимости от личности нового население ждёт от нового президента, прежде всего, урегулирования вооружённого конфликта в Донбассе, искоренения коррупции и возрождения промышленного потенциала страны. На этом фоне культурный и языковой вопросы отходят на второй план.