Над Украиной нависла национальная катастрофа

Гриценко рассказал о нависшей над Украиной национальной катастрофе

Проблема трудовой миграции приобретает на Украине масштабы национальной катастрофы. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр обороны Украины, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко

По его словам, проблему надо обязательно решать, создавая для людей, которые работают, а не живут за счет субсидий, благоприятные условия для труда. Если ситуация не изменится, молодежь "не сможет реализовать себя в своей стране", пояснил он.