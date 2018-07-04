«Злая и трезвая молодежь» устроила на Украине ночь длинных ножей

Собираемся уезжать из Украины

В четверг, 28 июня, в селе Серне (Серное) Мукачевского района похоронили 24-летнего ромского (цыганского) парня Давида Попа, который погиб в результате нападения на табор членов радикальной организации «Злая и трезвая молодежь».

Ночь длинных ножей в Закарпатье

«Я сегодня был у мамы Давида Попа, — говорит депутат Ужгородского городского совета, этнический ром, Мирослав Горват. — У нее осталось еще трое детей в возрасте от 12 до 14 лет. Кроме того, встречался с 10-летним мальчиком, получившим во время нападения ножевые ранения. Ему в больнице наложили швы. Я глянул на его раны и пришел в ужас: швы от 10 до 12 см! Чем же были вооружены эти радикалы? Где они нашли такие длинные ножи?».

Напомним, что нападение на табор из поселка Серне произошло на окраине Львова несколько дней назад. После жестокого убийства Давида Попа радикалы тяжело ранили 19-летнего парня и нанесли ножевые ранения 30-летней женщине и 10 летнему мальчику. И полностью разгромили ромский лагерь.

«Мама Давида Попа рассказала мне, что налет произошел ночью. Ромы как раз развели небольшой костер, и тут на них накинулись вооруженные до зубов молодые парни, — продолжает Мирослав Горват. — Неужели нельзя было просто попросить цыган уйти, если они кому-то мешали?»

Закарпатские ромы традиционно кочуют по территории Украины в теплое время года. Как правило, они ставят свои лагеря в больших городах неподалеку от мусорных свалок. Там они собирают металлолом, макулатуру и бутылки. А потом сдают свой «улов» на переработку. На что и живут. В этом году подзаработать на Львовщине рассчитывал и табор из села Серне. Но после нападения все ромы вернулись домой в Мукачевский район.

Криминальный колпак для ромов

«Государство не раз обещало заняться решением вопросов ромов, — говорит известная правозащитница Евгения Навроцкая из Ужгорода, которая уже больше 20 лет защищает права ромского народа. — Но никто так ничего и не сделал. Ромских детей в нашей стране под любыми предлогами не принимают в школы. Взрослых цыган не берут на работу. А потом говорят: они не хотят учиться и работать, только воруют. В результате мы довели целый народ до скотского состояния. Я недавно была в пяти ромских поселках. Там нет ни кошек, ни собак. Детей кормить нечем, не то что животных. Вот ромы по свалкам и роются. Они не знают, что такое вода и электричество. Спят в своих домишках вповалку по восемь человек на одной кровати. Недавно таким образом шестеро детей во время сна задушили свою мать».

Не секрет, что едва ли не основной источник доходов ромов — пособие по материнству. Рожают ромские женщины много. И на полученные от государства деньги жили целыми семьями. Но лет десять назад «кураторство» над ромскими таборами взял закарпатский криминалитет. Сначала они давали цыганам в долг еду и предметы первой необходимости. А потом стали забирать в счет оплаты долга карточки с пособием.

«Мы полиции об этих фактах много раз говорили, — рассказывает Евгения Навроцкая. — Но никто на наши заявления так и не отреагировал».

«Тест на лояльность к агрессии»

В общей сложности, по словам Мирослава Горвата, за последнее время на Украине произошло семь ромских погромов. Но погибших до случая на Львовщине не было.

«Мы провели несколько пикетов на Закарпатье, чтобы привлечь внимание к этому жуткому случаю расизма, — говорит Мирослав Горват. — А также пригласили на похороны Давида Попа всех кого смогли. Думаю, приедет много людей из Европы. Я надеюсь, что огласка случившегося поможет прекратить погромы. Кстати, полиция обещала охранять похороны. Так что происшествий, надеюсь, не будет».

В то же время Евгения Навроцкая отмечает, что многие ромы думают о выезде из Украины.

«Ромы уходят из Украины, — заявляет правозащитница. — Те, у которых есть деньги, после серии погромов собрали чемоданы и переехали в Европу. А здесь остаются те, кому нечего есть. Тем более, у них нет и средств на дорогу».

В общей сложности сегодня на Украине (в основном в Закарпатской области) насчитывается 124 ромских табора. Согласно данным 2013 года, в нашей стране проживало 39 тысяч 700 ромов. Но, по мнению правозащитников, за счет высокой рождаемости их количество может достигать 50 тысяч.

«На Украине с незапамятных времен распространено мнение, что все ромы преступники и убийцы, — говорит Мирослав Горват. — Но это неправда. Люди разные есть в любом народе. Есть законопослушные. А есть и бандиты. Так и у нас. Большинство ромов готовы трудиться на любой работе, лишь бы она была. Им надо выжить и прокормить детей. Я считаю, что за нагнетанием истерии вокруг ромской темы и погромами наших таборов стоит власть. Ей выгодно отвлечь внимание простых украинцев от экономических и политических проблем. Перенаправить накопившуюся в обществе агрессию».

«Если погромы будут продолжаться, может дойти и до ромских протестов, — считает Евгения Навроцкая. — Вообще, я думаю, что случившееся на Львовщине является «пробой пера» каких-то столичных политтехнологов. Мне кажется, накануне выборов они устроили обществу своеобразный тест на лояльность к агрессии. Если украинцы это проглотят — начнутся погромы русских, евреев, чернокожих. Это прекрасный способ запугать».

Страна.ua, Украина