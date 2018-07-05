«Сами мы не местные»: с чем Украина идет в НАТО

С чем Украина идет на саммит НАТО в Брюсселе

Вопрос вступления в НАТО для Украины после победы Майдана-2014 вернулся в повестку дня. И не то, чтобы о стремлении Украины в Североатлантический альянс объявлялось каждый день, но власть всё время пытается актуализировать этот вопрос для украинцев

И чем ближе саммит НАТО в Брюсселе , назначенный на 11-12 июля, тем больше новостей и заявлений с привязкой к альянску выдает Украина.

Так, представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко предложила депутатам присоединиться к работе о закреплении европейского и евроатлантического курса Украины в Конституции страны и направить свои предложения в конституционную комиссию.

Но НАТО — это пока что только голубая мечта украинского государства. Ведь у него нет даже внятных и четких планов, обдуманной стратегии по внедрению в этот силовой блок.

Так, например, в декабре прошлого года президент страны Петр Порошенко пообещал провести референдум по вступлению в ЕС и НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг сдержанно отреагировал на это смелое заявление и напомнил, что решении о принятии новичков зависит не только от их желания вступить, но в большей степени от единогласного решения постоянных 29 членов Альянса. При этом Столтенберг регулярно подчеркивает, что украинцы, как и грузины — «ценные и близкие» партнеры НАТО.

Окно возможностей закрывается

Сложность на предстоящем саммите для Украины в том, что своей непродуманной образовательной реформой, где ущемляются права нацменьшинств по обучению на родном языке, власть подтолкнула Венгрию (вступившуюся за свою общину, проживающую преимущественно на Закарпатье) перекрыть кислород украинцам по вопросу продвижения в НАТО. Венгры пообещали блокировать любые решения и инициативы во взаимоотношениях Альянса и Украины.

Во вторник, 3 июля, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторно заявил об этом намерении. И это — не пустые обещания. Пользуясь своим право вето, венгры уже трижды блокировали заседание комиссии Украина-НАТО.

Предоставленный Украине статус страны-аспиранта НАТО ей ничего не дает. Это всего лишь, можно сказать, утешительный, но очень слабый приз, которым нельзя даже похвастаться. Никаких привилегий у украинцев в продвижении к Североатлантическому альянсу как не было, так и нет.

Мало того, окно возможностей для Украины по членству в НАТО закрывается, и закрывает его не НАТО, а прежде всего Россия и смена происходящей сегодня политической ситуации. Поле конфликта перемещается из глобального на региональный уровень. Об этом заявляет украинский конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица.

«Да, уже и у Америки нет достаточных ресурсов, чтобы контролировать весь мир. И не зря свои амбиции заявляют Венгрия, Румыния официально не заявляет, но процесс идет в этом направлении. Вопрос заключается в переформатировании политического ландшафта Европы и ее границ, как это всегда бывает при смене системы международных отношений и безопасности. При этом возникает угроза войны. Это показала вся мировая история…Для Украины это уже четыре года актуально, а для НАТО это не совсем актуально, если на первом месте стоит Афганистан», — считает Перепелица.

Но Петр Порошенко цепляется за Афганистан, как за попытку еще раз блеснуть перед руководством Альянса на саммите в Брюсселе, который состоится 11-12 июля.

«Это касается и наших военнослужащих, которые принимают участие в операциях НАТО. Это миссия в Косово и Афганистане — 40 и 11 военных соответственно. Есть решение об увеличении контингента в Афганистане — до 29-ти. Это не политический сигнал, это увеличение опыта и улучшение оперативных возможностей для наших военных», — отметил во вторник, 3 июля, руководитель Управления по вопросам сотрудничества с НАТО Правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабинета министров Украины Алексей Генчев.

Но вместе с тем Генчев четко сказал: плана действий Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО не ожидаем. А вот на перспективы членства рассчитываем. По мнению эксперта, Украина не готова к НАТО,

НАТО слишком увлеклось Афганистаном

Но и тут не все слава богу. Так, по мнению Перепелицы, акцентирование проблем безопасности исключительно на Афганистане приведет к провалу на Восточном фланге НАТО. И по его мнению, виноват в этом… российский президент Владимир Путин

«Это уже было очевидно, потому что Путин расставил хорошую ловушку в Афганистане. Так, собственно, и получилось — НАТО увлеклось Афганистаном, и в результате Россия фактически отвоевала Южно-Восточный фланг, она сломала этот фланг. Она имеет исключительное доминирование в Черноморском регионе благодаря захвату Крыма и агрессии против Украины. Точно также она ломает Северно-Восточный фланг НАТО посредством создания рисков и угроз для Балтийских стран и Польши», — рассуждает Перепелица.

И если Брюссельский саммит не обратит на это внимание, считает он, то страны НАТО столкнутся с гораздо более серьезной проблемой — вопросом их суверенитета и территориальной целостности.

«Мы всегда пытаемся сузить вопрос членства в НАТО до сотрудничества с НАТО или отказаться от перспективы членства или торговать перспективой членства или повторять мантру о том, что нам не светит участие в НАТО — мол, это уже вопрос холодной войны, а сейчас надо думать о прагматизме, том, который пытался внедрять Янукович. Таким образом, идет подмена целей, в том числе в Национальной программе, когда мы в перспективу членства пытаемся втиснуть реформирование всей страны. Тогда возникает вопрос: чего мы хотим — членства в НАТО или трансформации и реформирования всей страны? НАТО не решает вопрос полного реформирования страны, и мы так и не достигнем нашей цели», — заявил конфликтолог.

Других элит у нас нет

Вместе с тем, по мнению Перепелицы, нет политической воли внутри страны к вступлению НАТО, а конкретные действия подменяются лозунгами.

«Сегодня мы считаем привлекательным партнерство расширенных возможностей. Теперь надо расставлять приоритеты. Как с Европейским Союзом в 2008 году. Мы говорили: Восточное партнерство нам не нужно, это подмена членства в ЕС. Но, поскольку не было никаких четких шагов в направлении европейской интеграции, ЕС втиснул нас в эти рамки Восточного партнерства и дает только то, что находится в его рамках — ассоциация, безвизовый режим, зона углубленной свободной торговли, и не более», — добавил аналитик.

Но тут же напомнил, что как раз НАТО давало обещание Украине по поводу членства в организации на Бухарестском саммите в 2008 году.

«Там была четкая формулировка: Украина будет членом НАТО при двух условиях: если она сама того захочет и если она будет отвечать критериям. И мы должны этой формулы придерживаться», — сказал он.

Однако Перепелица подметил, возвращаясь к теме политических элит, что членство в НАТО не отвечает интересам правящего на Украине класса.

«Тогда надо менять политическую элиту», — заключил политолог.

От себя добавлю: странное мнение. А у какой элиты эта политическая воля будет? Виктор Янукович сделал Украину внеблоковой, Петр Порошенко отменил этот статус. А где теперь взять другую элиту, третью, которая будет сменять нынешнюю?