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В ЛНР готовы обеспечить безопасность иностранных наблюдателей на выборах
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В ЛНР готовы обеспечить безопасность иностранных наблюдателей на выборах 

РИА Новости 4 июля 2018
ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы обеспечить безопасность международных наблюдателей, которые приедут осенью на выборы, заявил в интервью РИА Новости исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
В октябре 2016 года в Донбассе в рамках подготовки к местным выборам прошло предварительное общественное голосование. В ЛНР оно состоялось в трех населенных пунктах. За ним следили более 30 иностранных наблюдателей. Выборы главы ЛНР запланированы на осень, точная дата пока неизвестна. Пасечник уже заявил, что примет в них участие.
"Как обеспечивали на праймериз (безопасность — ред.), так обеспечим и сейчас. Каких-то недостатков в этом вопросе выявлено не было, поэтому приложим все усилия и гарантируем безопасность в обязательном порядке", — сказал Пасечник.
Он отметил, что в 2016 году приезжали наблюдатели из европейских стран и США, всего более 84 человек из 17 государств. «Мы будем приглашать иностранных представителей: Германию, Францию, США и других. Мы открыты для диалога. Выборы пройдут в соответствии со всеми требованиями и стандартами мирового сообщества», — подчеркнул Пасечник.
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