Россию обвинили в краже названия страны

В Раде заявили, что Россия «украла» название страны

«Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия», — сказал он.

По его словам, с тех пор, как Россия «украла» украинское название и историю, «и появилась Российская Империя».

Такое мнение украинский депутат высказал в связи с переименованием военных частей и соединений в России.

Ранее депутат Рады Виктор Бондарь рассказал, как можно, по его мнению, заставить Россию считаться с Украиной.