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Россию обвинили в краже названия страны
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В Раде заявили, что Россия «украла» название страны 

RT на русском 3 часа назад
Фото: из открытых источников
Россия «украла название и историю» Украины, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Андрей Ильенко.
«Россия крадёт чужую историю, это факт, начиная с самого названия «Россия», которое она присвоила, потому что никогда она не называлась «Россией». До Петра I она называлась «Московией». Возьмите карту того времени: Русь — это Украина, а Московия — это Московия», — сказал он.
По его словам, с тех пор, как Россия «украла» украинское название и историю, «и появилась Российская Империя».
Такое мнение украинский депутат высказал в связи с переименованием военных частей и соединений в России.
Ранее депутат Рады Виктор Бондарь рассказал, как можно, по его мнению, заставить Россию считаться с Украиной.
3 июля украинский депутат Олег Барна призвал «залить водкой» Россию для экономического роста Украины.
RT на русском: последние новости
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