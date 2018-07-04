СМИ сообщили о росте интереса украинских туристов к России

Число украинских туристов, которые желают побывать в России , увеличивается, несмотря на пропаганду и призывы киевских властей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правящих кругах Украины

По словам источников, политика максимального отдаления от России, продвигаемая в Киеве, ещё не принесла «нужного результата», а граждане Украины продолжают приезжать в Россию.

Согласно официальным данным ФСБ России, в первом квартале 2018 года около 5,3 тыс. жителей Украины посетили Россию с туристическими целями. При этом в прошлом году за первые три месяца Россию посетили менее трёх тысяч туристов с Украины.

Как заявила депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева, большинство граждан страны понимают необходимость налаживания дружеских отношений с Россией.

«Украинцы знают, что там им нечего бояться. У меня много друзей, которые недавно посетили Россию. По их словам, поездки прошли без каких-либо проблем и относились к ним доброжелательно», — сказала она.

По её словам, много украинцев поехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

Ранее сообщалось, что в 2017 году границу с Россией пересекли более 4 млн украинцев.