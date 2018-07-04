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СМИ сообщили о росте интереса украинских туристов к России
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СМИ сообщили о росте интереса украинских туристов к России 

RT на русском 4 июля 2018
Число украинских туристов, которые желают побывать в России, увеличивается, несмотря на пропаганду и призывы киевских властей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в правящих кругах Украины.
По словам источников, политика максимального отдаления от России, продвигаемая в Киеве, ещё не принесла «нужного результата», а граждане Украины продолжают приезжать в Россию.
Согласно официальным данным ФСБ России, в первом квартале 2018 года около 5,3 тыс. жителей Украины посетили Россию с туристическими целями. При этом в прошлом году за первые три месяца Россию посетили менее трёх тысяч туристов с Украины.
Как заявила депутат Верховной рады Украины Татьяна Бахтеева, большинство граждан страны понимают необходимость налаживания дружеских отношений с Россией.
«Украинцы знают, что там им нечего бояться. У меня много друзей, которые недавно посетили Россию. По их словам, поездки прошли без каких-либо проблем и относились к ним доброжелательно», — сказала она.
По её словам, много украинцев поехали в Россию на чемпионат мира по футболу.
Ранее сообщалось, что в 2017 году границу с Россией пересекли более 4 млн украинцев.
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