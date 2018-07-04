Порошенко призвал Сербию признать голодомор геноцидом украинцев

Президент Украины Пётр Порошенко во время своего визита в Сербию призвал парламент этой страны признать голодомор на Украине в 1932—1933 годах актом геноцида против украинского народа.

«Во время встречи с главой Народной Скупщины Республики Сербия Майей Гойкович я призвал сербский парламент признать голодомор геноцидом украинского народа», — написал он в Twitter.

Поошенко отметил, что имел с Гойкович конструктивную беседу и пригласил её в Киев.

Справка «СП»

Голод 1930-х годов, называемый на Украине «голодомором», является одним из главных элементов строительства украинской идентичности в бывшей советской республике на основе антироссийской риторики.

Темой «голодомора» как «геноцида украинского народа» активно занимался ещё президент Украины Виктор Ющенко . При нём Верховная Рада приняла соответствующие законы и при поддержке Запада «голодомор» признали геноцидом более 20 государств.

От голода в 1931—1932 годы на всей территории Советского Союза умерло около 8 миллионов человек, но Украина считает жертвой только себя.

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