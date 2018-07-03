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В Раду проходят девять партий — опрос
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В Раду проходят девять партий — опрос 

Украина.ру 3 июля 2018
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», компанией «Социс» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Больше всех сторонников у партии «Батьківщина», за которую готовы отдать голоса 12,2% опрошенных и 18,8% из тех, кто намерен голосовать и определился. Партия «Оппозиционный блок» набрала бы 7,5% голосов всех респондентов (11,6% среди тех, кто уже определился), «Гражданская позиция» — 6,7% (10,4%), «Радикальная партия» Олега Ляшко — 6,7% (10,4%), «Аграрная партия Украины» — 5,1% (7,9%), Объединение «Самопоміч» — 4,4% (6,8%), «Блок Петра Порошенко „Солидарность“ — 4,3% (6,7%), партия „За життя“ Вадима Рабиновича — 3,8% (5,9%), ВО „Свобода“ — 3,3% (5,1%).
Что касается в целом голосования на очередных выборах, то 29% опрошенных украинцев однозначно уверены, что примут участие в голосовании на парламентских выборах, запланированных на октябрь 2019 года, 45% скорее всего примут, а 8% скорее всего не будут принимать, 11% однозначно уверены что не будут участвовать в голосовании, 7% затруднились ответить.
При этом самый большой антирейтинг у экс-премьер-министра Арсения Яценюка, которому не доверяет 79% избирателей, спикера Андрея Парубия — ему не верят 70% и президента Петра Порошенко — 67%. Для сравнения — меньше всего не доверяют Святославу Вакарчуку — 8,4%.
Всего в рамках опроса исследовали мнение 5 тысяч 30 респондентов в 350 разных населенных пунктах, за исключением областных центров. Погрешность не превышает 1,5%.
Очередные парламентские и президентские выборы в Украине запланированы на 2019 год.
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