Регионам компенсируют расходы на медпомощь беженцам с Украины

Правительство направило в регионы почти 230 миллионов рублей на компенсацию расходов по оказанию медицинской помощи и проведению профилактических прививок беженцам с Украины

Соответствующее распоряжение от 30 июня за подписью премьер-министра Дмитрия Медведев размещено на официальном интернет-портале правовой информации.