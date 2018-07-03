Регионам компенсируют расходы на медпомощь беженцам с Украины 

Правительство направило в регионы почти 230 миллионов рублей на компенсацию расходов по оказанию медицинской помощи и проведению профилактических прививок беженцам с Украины.
Соответствующее распоряжение от 30 июня за подписью премьер-министра Дмитрия Медведев размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
Самый большой объем межбюджетного трансферта предусмотрен Московской области — 160 миллионов рублей. 35 миллионов получит Ростовская область, почти 8 миллионов — Ленинградская область.