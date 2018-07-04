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Опрос: более 78% украинцев не доверяют Порошенко
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Опрос: более 78% украинцев не доверяют Порошенко 

ТАСС 4 июля 2018
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 4 июля. /ТАСС/. Более 78% украинцев не одобряют работу президента Петра Порошенко, а 70% недовольны работой правительства Владимира Гройсмана.
Об этом свидетельствуют результаты соцопроса центра социальных исследований «София», опубликованные на его сайте.
Согласно опросу, 49,1% респондентов совсем не одобряют работу президента Украины, 29,2% — скорее не одобряют. При этом положительно о его работе отозвались только 12,8% опрошенных, 3,7% заявили, что полностью довольны деятельностью нынешнего главы государства. Еще 5,2% респондентов затруднились ответить.
Опрос также показал, что 37,9% респондентов совсем не одобряют работу правительства страны, 32,3% — в большей степени недовольны деятельностью кабмина, 18,4% — скорее одобряют ее, 3,2% — полностью одобряют, 8,2% респондентов затруднились ответить.
Украинцам в ходе соцопроса также задавали вопрос, в правильном ли направлении идут дела в стране. В итоге 38,7% ответили, что однозначно в неправильном, 26,4% — скорее в неправильном, 11,9% — скорее в правильном, 2,8% — однозначно в правильном. Еще 14,6% считают, что события идут в обоих направлениях, а 5,6% не смогли ответить на вопрос.
Опрос проводился с 18 по 29 июня. Были опрошены 2008 совершеннолетних жителей во всех областях Украины на подконтрольной Киеву территории методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
Рейтинг президента
Порошенко уже третий месяц подряд не попадает в тройку лидеров по результатам различных опросов общественного мнения. За 9 месяцев до очередных выборов главы государства он занимает лишь четвертое место по уровню поддержки избирателей.
Так, по данным опроса, проведенного Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, за Порошенко на предстоящих выборах проголосовали бы 7,6% избирателей. В то же время глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко остается лидером среди потенциальных претендентов на пост президента Украины. За нее готовы отдать свой голос 13,3% избирателей. Вторую строчку занимает руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко (9,4%), третью — глава фракции «Оппозиционный блок» в Верховной раде Юрий Бойко (8,4%).
Резкое падение уровня поддержки Порошенко зафиксировал еще апрельский опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии. Тогда он также оказался на четвертом месте и даже его гипотетический выход во второй тур, как показало исследование, не давал никаких шансов на победу.
Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года.
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