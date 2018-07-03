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На Международном молодёжном фестивале «Extreme Крым 2018» ожидают около 15 тысяч человек
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На Международном молодёжном фестивале «Extreme Крым 2018» ожидают около 15 тысяч человек 

Парламентская газета 3 июля 2018
Фото: Парламентская газета
В Международном молодёжном фестивале «Extreme Крым 2018», который состоится в июле в Черноморском районе полуострова, примут участие около 15 тысяч человек. Об этом сообщила министр образования, науки и молодёжи республики Наталья Гончарова на очередном заседании крымского правительства.
По её словам, фестиваль пройдёт в два этапа — с 15 по 20 июля и с 22 по 27 июля 2018 года в муниципальном образовании Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. «В общей сложности мы ожидаем не менее 15 тыс. участников», — сказала Гончарова, пишет РИА «Новости Крым».
Проект распоряжения «О проведении в РК Международного молодёжного фестиваля „Extreme Крым 2018“ уже утверждён Советом министров республики.
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