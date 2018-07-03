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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине
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Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке дифтерии на Украине 

ТАСС 3 июля 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку на Украину, об угрозе дифтерии в этой стране. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.
"По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 22 июня, в 2018 — 2019 годах Украине грозит вспышка дифтерии", — говорится в сообщении.
Отмечается, что два случая дифтерии были зарегистрированы с начала 2018 года на территории Луганской области. Ведомство подчеркивает, что «серологические исследования, которые необходимы для подтверждения диагноза, не проводятся».
Роспотребнадзор указывает на данные ВОЗ, согласно которым в последние три года Украина испытывает нехватку вакцины против дифтерии и кори, что может привести к эпидемиологическим осложнениям.
Ведомство также напоминает, что главной профилактической мерой против дифтерии является иммунизация. Отмечается, в России прививки против этой инфекции проводятся в рамках национального календаря.
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