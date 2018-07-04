Киев передал суду в Гааге списки воевавших за ДНР и ЛНР иностранцев

Украина передала в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге списки иностранцев, воевавших на стороне самопровозглашенных Донецкой (ДНР) и Луганской (ЛНР) народных республик в вооруженном конфликте в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос . Видео доступно на YouTube.

«Мы передали в учреждения Международного уголовного суда через МИД списки (…) всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев, сербов», — поведал Матиос.

«Суммарно их — несколько сотен человек», — добавил прокурор. Матиос подчеркнул, что списки сражавшихся на стороне ДНР и ЛНР иностранцев были переданы в посольства и напомнил, что наемничество карается законом тех государств, гражданами которых они являются.

«Но мы почему-то не слышали о массовых процессах против этих людей. (…) Двойные стандарты, которые иногда применяются к Украине, поражают душу. Они не оставляют нам другой возможности, как делать все самим и доказывать мировому сообществу и соответствующим учреждениям, что не только у нас есть какие-то проблемы», — пожаловался Матиос.